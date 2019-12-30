بومبيو: الضغط على إيران وحزب الله لمنع توسع إرهابهما‎

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العين الإخباريةالإثنين 2019/12/30 06:52 م بتوقيت أبوظبي
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو- أرشيفية
قال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الإثنين، إن هجمات واشنطن على مواقع بالعراق وسوريا كانت دفاعاً عن قواتنا والأمريكيين الموجودين في العراق.
وأضاف بومبيو أن الإرهابي قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني يخطط لتوسيع النشاط الإرهابي للمرشد الإيراني، مؤكداً أن إدارة الرئيس دونالد ترامب اتخذت مسار الضغط على إيران وحزب الله، لمنع تدفق الأموال للنظام الإيراني وتوسيع نشاطه الإرهابي.
وأمس الأحد، أعلنت مصادر أمنية عراقية مقتل أبوعلي الخزعلي، القيادي في كتائب حزب الله العراقي والمقرب من الإرهابي قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، خلال الضربات الجوية الأمريكية.
وأوضحت المصادر أن أبوعلي الخزعلي، آمر الفوج الأول في اللواء 45 "كتائب حزب الله" الإرهابي بالعراق، قُتل خلال الضربة الجوية التي نفذتها طائرات أمريكية.
وشن الجيش الأمريكي غارات جوية استهدفت 5 منشآت لمليشيا "حزب الله العراقي" الموالية لإيران، بعد يومين من مقتل أمريكي في هجوم على قاعدة عسكرية عراقية في كركوك.
وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، في بيان، إن الضربات الجوية نفذتها طائرات مسيرة، واستهدفت ثلاثة مواقع للمليشيا في العراق وموقعين في سوريا؛ بينها مخازن أسلحة ومواقع للقيادة والسيطرة.
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