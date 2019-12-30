كارتر يحضر قداسا بالكنيسة لأول مرة بعد جراحة بالمخ

ظهر الرئيس السابق جيمي كارتر، على الملأ في كنيسة بمسط رأسه بولاية جورجيا، لحضور قداس لأول مرة منذ خضوعه لعملية جراحية في المخ في نوفمبر/تشرين الثاني.

وذكرت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية، أن كارتر البالغ من العمر 95 عاما وزوجته منذ أكثر من 70 عاما، روزالين، حضرا الأحد قداسا في كنيسة مارانثا المعمدانية بمدينة بلينز في مقاطعة سومتر.



وأشارت إلى أن الحاضرين صلوا أيضا من أجل كارتر، الذين كان يجلس في مقعد بالصف الأمامي في الكنيسة حيث اشتهر كارتر بإلقاء درس ديني أيام الأحد.

Advertisements

وخضع أكبر رئيس أمريكي سابق على قيد الحياة لعملية جراحية الشهر الماضي في مستشفى جامعة إموري في أتلانتا لتخفيف الضغط على دماغه؛ إثر إصابة ناجمة عن السقوط، ضمن العديد من المشكلات الصحية في السنوات الأخيرة.

وتولى كارتر الرئاسة لولاية واحدة من عام 1977 وحتى عام 1981، وهو الأطول عمرا بين الرؤساء في تاريخ الولايات المتحدة.

ورغم سنواته الخمس والتسعين ظل كارتر نشطا متميزا منذ انسحابه من الحياة السياسية وملتزما، خصوصا بقضايا عدة من خلال المؤسسة التي أنشأها باسم "كارتر سنتر" في 1982، والتي تعمل من أجل تشجيع الحل السلمي للنزاعات ومراقبة الانتخابات والدفاع عن حقوق الإنسان وحماية البيئة والمساعدة على التنمية.

وفي أغسطس/آب 2015 أعلن كارتر أنه أصيب بسرطان جلدي طال دماغه، وقد خضع لعلاج بالأشعة لتعزيز المناعة ليعلن بنهاية ذلك العام شفاءه.

وفي مايو/أيار 2019 سقط وكسر حوضه وخضع لجراحة خرج على إثرها من المستشفى ليعود إليه في أكتوبر/تشرين الأول، بعدما سقط مجددا في منزله وأصيب بجرح في الرأس استدعى 14 غرزة.