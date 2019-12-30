انت الان تتابع تركيا تحاول الإسراع في إقرار مشروع قانون لإرسال قوات إلى ليبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن الحكومة سترسل اليوم الاثنين إلى البرلمان مشروع قانون يسمح بإرسال قوات إلى ليبيا، لتسرع بذلك خطة محفوفة بالمخاطر طرحتها أنقرة الأسبوع الماضي.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي إن حكومته ستسعى إلى موافقة من البرلمان على إرسال قوات إلى ليبيا بعدما طلبت حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج الدعم. وتتصدى حكومة الوفاق لهجوم تشنه قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر في شرق البلاد.

وذكر أردوغان يوم الخميس إن البرلمان قد يقر التشريع في الثامن أو التاسع من يناير كانون الثاني.

لكن جاويش أوغلو قال للصحفيين، بعد اجتماع مع زعماء المعارضة التركية سعيا لحشد الدعم لمشروع القانون، إنه سيُقدم إلى البرلمان في وقت لاحق اليوم الاثنين.

وأضاف "وزارة الخارجية فوضت الرئاسة لإرساله إلى البرلمان. واليوم علمنا من مكتب الرئيس أن التفويض سيُرسل إلى البرلمان حاملا توقيع فخامة الرئيس خلال اليوم".

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وقال حزب المعارضة الرئيسي في تركيا في وقت سابق اليوم الاثنين عقب محادثات مع جاويش أوغلو إنه يعارض مشروع القانون، معتبرا أن مثل هذا التحرك سيزيد حدة الصراع في ليبيا ويؤدي لامتداده في أنحاء المنطقة.

والتقى جاويش أوغلو لاحقا بزعماء الحزب الصالح المعارض، وقال إن الحزب سيقيّم مشروع القانون.

وأرسلت تركيا بالفعل إمدادات عسكرية إلى حكومة الوفاق الوطني بالرغم من حظر تفرضه الأمم المتحدة، وذلك حسبما أفاد تقرير للمنظمة اطلعت عليه رويترز الشهر الماضي، كما قالت أنقرة إنها ستواصل دعم حكومة الوفاق.

وتتلقى قوات حفتر دعما من روسيا ومصر والإمارات والأردن.