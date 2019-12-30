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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تركيا توقف 64 شخصاً بتهمة الانتماء لداعش والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019
أوقفت قوات الأمن التركية، اليوم الإثنين، 64 شخصاً عبر حملات متزامنة في ثلاث ولايات ضد تنظيم داعش. ونقلت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء عن مصادر أمنية القول، إن الاعتقالات جرت في ولايات أنقرة وقيصري وباطمان. وبحسب المصادر، فأوقفت قوات الأمن التركية 33 أجنبياً بتهمة الانتماء لداعش في أنقرة، موضحة أن الموقوفين سوريان ومغربي و30 عراقياً. كما أوقفت قوات الأمن 22 مشتبهاً في ولاية باطمان جنوب شرقي البلاد، بطلب من النيابة العامة في الولاية. وخلال المداهمة، عثرت قوات الأمن التركية في منازل المشتبهين على أسلحة وذخائر ووثائق تنظيمية. وفي ولاية قيصري بوسط البلاد، أوقفت قوات الأمن تسعة أشخاص يحملون الجنسية العراقية متهمين بالانتماء لداعش. تجدر الإشارة إلى أن تنظيم داعش كان أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية في تركيا خلال السنوات الماضية، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات. وكان آخر هجوم كبير ينفذه التنظيم في تركيا قد وقع ليلة رأس السنة في 2017 واستهدف ملهى ليليا في إسطنبول وتسبب في مقتل 39 شخصاً.
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