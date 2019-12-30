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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المرصد السوري: تركيا توسع تجنيد المرتزقة للقتال في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، بأن جهود تركيا لتجنيد المرتزقة من أجل إرسالهم إلى ليبيا تتواصل بشكل مكثف. وأوضح أنه رصد "ارتفاع عدد المجندين الذي وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب إلى ما لا يقل عن 1600 مرتزق من مقاتلي فصائل السلطان مراد وسليمان شاه وفرقة المعتصم الموالية لتركيا". وأوضح أنه يجري نقلهم للمعسكرات "من منطقة عفرين بعد تسجيل أسمائهم"، مشيراً إلى أن "عملية تسجيل الأسماء تستمر بشكل واسع". وكان المرصد السوري ذكر أمس أن عدد المقاتلين الذين وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس بلغ 300 شخص، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ ما بين 900 و1000 فرد. ونقل عن مصادر لم يسمها أن "الراتب المطروح من جانب تركيا يتراوح ما بين 2000 و2500 دولار للشخص الواحد لعقد مدته ثلاثة أو ستة أشهر مقابل التوجه إلى العاصمة الليبية".
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