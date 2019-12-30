الأمن الروسي يعلن أن مشتبهاً به في مخطط اعتداء بايع داعش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

أعلنت أجهزة الامن الروسية الإثنين، أن أحد المشتبه بهما في مخطط اعتداء كان يستهدف مدينة سان بطرسبورغ، وتم إحباطه بمساعدة واشنطن، كان بايع تنظيم داعش. وأظهر شريط فيديو نشره جهاز الأمن الروسي توقيف رجلين الجمعة بدا أنهما متطرفان، وتفتيش شقتهما حيث عثر على ذخائر وأسلحة بيضاء وأسلاك كهربائية وثياب سوداء. وقالت أجهزة الأمن الروسية في بيان إن الرجلين اللذين لم يكشف اسماهما، اعترفا بجرمهما. وتم فتح تحقيق بتهمة "المشاركة في عصابة إرهابية". كما أظهر فيديو لجهاز الأمن الروسي شخصاً ملثماً يؤدي قسم مبايعة باللغة العربية. وهو أحد المشتبه بهما بحسب جهاز الأمن الروسي. وتم إحباط هذا الاعتداء الذي كان يستهدف ثاني أكبر المدن الروسية بفضل معلومات استخباراتية مصدرها الولايات المتحدة. وشكر الرئيس فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي الأحد نظيره الأمريكي دونالد ترامب على ذلك. وبحسب جهاز الأمن الروسي، فإن الموقوفين كانا يخططان لتنفيذ هجمات في "أماكن مزدحمة جداً" في سان بطرسبورغ خلال احتفالات رأس السنة. ورغم اختلافهما بشأن العديد من القضايا فان موسكو وواشنطن تؤكدان بانتظام عزمهما على مكافحة الإرهاب.

