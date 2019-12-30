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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر سفينة إغاثة ألمانية تعاود عملها في البحر المتوسط والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019
انطلقت سفينة الإغاثة الألمانية "سي ووتش 3" مجدداً في مهمة في البحر المتوسط، بعد 6 أشهر تقريباً من مصادرتها في إيطاليا. وأوضحت منظمة الإغاثة الألمانية "سي ووتش" أن السفينة غادرت ميناء ليكاتا في جزيرة صقلية اليوم الاثنين، وشرعت بالابحار في طريقها إلى منطقة البحث والإنقاذ أمام السواحل الليبية. ويذكر أن القبطانة الألمانية كارولا راكته كانت قد توجهت إلى ميناء إيطالي بالسفينة، وعلى متنها 53 شخصاً، دون أن يتم التصريح لها بذلك في يونيو (حزيران) الماضي، حيث تم اعتقال راكته بشكل مؤقت ومصادرة السفينة أيضاً. وقضت محكمة حديثاً برفع مصادرة السفينة، قبل عيد الميلاد (الكريسماس). وتبحر السفينة حاليا تحت علم ألماني.
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