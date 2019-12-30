عاجل.. الحكومة التركية تحيل اليوم مذكرة إرسال قوات إلى ليبيا للبرلمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوويش أوغلو إن حكومة بلاده سترسل للبرلمان اليوم الاثنين مذكرة تفويض بشأن إرسال قوات إلى ليبيا .



جاء ذلك في تصريحات للصحفيين عقب لقائه قادة من أحزاب المعارضة لمناقشة الحصول على دعمهم أثناء التصويت على المذكرة، ولكن المعارضة رفضت الموافقة على المذكرة .

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وتسعى حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للحصول على تفويض من البرلمان لإرسال قوات إلى ليبيا بعد تلقيها طلباً من حكومة فايز السراج، لمواجهة قوات الجيش الوطني الليبي التي يقودها المشير خليفة حفتر.

وأعلن أردوغان قبل أيام أن البرلمان سيصوت في يناير/كانون الثاني المقبل على مشروع قرار بشأن ذلك.

وصدق البرلمان التركي في 21 من ديسمبر/ كانون الأول الجاري على اتفاق للتعاون الأمني والعسكري التركي مع حكومة السراج.