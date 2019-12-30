تونس تمدد حالة الطوارئ لمدة شهر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

أعلنت الرئاسة التونسية اليوم الاثنين تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر، بدءاً من الأول من شهر يناير (كانون الثاني) وحتى يوم الثلاثين من نفس الشهر. وحالة الطوارئ مستمرة في البلاد منذ التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة أمنية وسط العاصمة وخلف 12 قتيلاً من الأمن الرئاسي في نوفمبر (نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2015 . وهذا هو أول قرار تمديد في ظل الرئيس الحالي قيس سعيد الذي استلم منصبه في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

