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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسؤول ليبي: الوضع وصل إلى نقطة اللاعودة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019
قال عضو مجلس النواب الليبي زياد دغيم، إن الوضع في ليبيا وصل إلى نقطة اللاعودة، تحولت بسببها البلاد إلى حلبة صراع دولي وإقليمي وإلى ملاذ للعصابات والمرتزقة. وحذر في تصريحات لقناة "218" الليبية من تبعات أي اتفاق روسي تركي، قائلاً، إنه "سيكون على حساب مصلحة ليبيا، وذلك بتحقيق هدف مشترك لهما في سوريا بنقل المتطرفين من ساحاتها إلى ليبيا، لتهيئة سوريا للحل من ناحية، والضغط على أوروبا من ناحية أخرى". وعن المذكرة الأمنية بين الرئاسة التركية وحكومة الوفاق، بين المسؤول أنها تقطع الطريق أمام أي خطوط تصدير للغاز من شرق المتوسط إلى أوروبا، موضحاً أنه يصب في مصلحة روسيا المورد الأكبر للسوق الأوروبية وتركيا التي تريد فرض نفسها على دول حوض الغاز.
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