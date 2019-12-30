طالبان تنفي الموافقة على وقف إطلاق النار في أفغانستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

نفت حركة طالبان اليوم الإثنين في بيان الموافقة على أي وقف لإطلاق النار في أفغانستان بعد ورود معلومات عن احتمال التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لخفض العنف في الحرب المستمرة منذ أكثر من 18 عاماً. وجاء بيان حركة طالبان فيما تستعد القوات المحلية والدولية لشتاء دامٍ جديدٍ على وقع استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، بعدما علقها الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق من هذا العام بسبب هجمات نفذها المتمردون. وحسب البيان الذي نشرته وسائل إعلام، قالت طالبان: "في الأيام الماضية نشرت وسائل إعلام تقارير غير صحيحة عن وقف لإطلاق النار، إن الإمارة الإسلامية في أفغانستان ليس لها خطط لوقف إطلاق النار". وتناقش الولايات المتحدة وطالبان منذ أكثر من عام اتفاقاً، يتيح انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان على أن تلتزم طالبان تدابير أمنية تمهيداً لمحادثات مع الحكومة الأفغانية وتتعهد خفض العنف. ولكن المتمردين ربطوا هدنة محتملة بسحب القوات الأمريكية من البلاد. وكان الطرفان على وشك التوصل لاتفاق في سبتمبر(أيلول) الماضي، قبل أن يعلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد هجوم للمتمردين أدى إلى مقتل عسكريين أمريكيين. واستؤنفت المفاوضات لاحقاً قبل أن تتوقف من جديد بعد هجوم آخر على قاعدة عسكرية في بغرام التي تديرها القوات الأمريكية. وتبنت طالبان هجوماً آخر اليوم، مؤكدةً أنها قتلت عسكرياً أمريكياً. وتواصلت أعمال العنف وأدت إلى مقتل عشرات الآلاف من قوات الأمن الأفغانية بعد أن تولت مهمة ضمان الأمن خلفاً لقوات حلف شمال الأطلسي في نهاية 2014. وفي ولاية جوزان شمال أفغانستان قتلت طالبان اليوم ما لا يقل عن 13 عنصر أمن أفغانياً في هجوم على موقع لقوات موالية للحكومة حسب متحدث محلي.

