قصف جوي «تركي» و «تصفية جرحى داخل المستشفى» .. جريمة حرب ضد أسرى للجيش الليبي .. وحفتر يتوعد بالرد القاسي

توعد قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، قوات حكومة الوفاق، برد قاس وسريع، وذلك على خلفية تصفية أسرى الجيش من الجرحى داخل مستشفى غريان وفقا للعربية .

وقال حفتر، في بيان ، إن "الرد سوف يكون قاسيا من القوات المسلحة من هذه الليلة ضد العمل الجبان والخدعة المبيتة ضد من قام بتصفية وهدم بيوت الشرفاء بمدينة غريان"، مضيفا أن "هذا العمل الخسيس لن يمر بدون عقاب وملاحقة قانونية، مع الحفاظ على أرواح المدنيين وممتلكاتهم".

ووصل الجمعة 40 قتيلا من قوات الجيش الليبي إلى مدينة بنغازي.

تصفية جرحى داخل المستشفى

وقال الجيش الليبي إن جرحى تم تصفيتهم داخل المستشفى بعد إصابتهم في معارك غريان، وهو ما نفته حكومة الوفاق الوطني، وأكدت أن قواتها "تلتزم حسن المعاملة مع عناصر (القوة المعتدية)، وتعالج المصابين".

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يذكر أن سلاح الجو الليبي، نفذ غارات جوية عنيفة، ليل الجمعة/السبت، على تمركزات مسلحي قوات الوفاق داخل مدينة غريان، استهدفت معسكر الثامنة بالمدينة، ودمّرت الجزء الأكبر من الذخائر.

وبسطت قوات حكومة الوفاق الوطني، منذ الأربعاء الماضي، نفوذها على مدينة غريان التي يسيطر عليها الجيش منذ بداية العملية العسكرية لتحرير العاصمة طرابلس قبل أكثر من شهرين ونصف الشهر، وذلك بعد معارك دامية، أسفرت عن مقتل وجرح عشرات العناصر من الجانبين.

"تدخل تركي"

وقال الجيش الليبي، إن تركيا ساهمت بدرجة أولى في هذا التقدم الذي حققته قوات الوفاق، بعد أن "وفرت غطاء جويا بطائرات مسيرة خلال اقتحام الميليشيات مدينة غريان".

ومن المتوقع أن تكون هذه المدينة الجبلية والاستراتيجية، خلال الساعات القادمة، مسرحا لعمليات عسكرية هي الأكبر من نوعها، ومواجهات عنيفة من الطرفين.

وتمثل مدينة غريان الواقعة على بعد 100 كلم جنوبي غرب طرابلس، مركز عمليات مهما جدا للجيش الليبي، الذي اتخذها منذ سيطرته عليها مطلع شهر أبريل الماضي، مقرا لقيادة عملياته العسكرية بالمنطقة الغربية، وتقدم الدعم العسكري لقواته في محاور القتال جنوب العاصمة طرابلس، كما تضم مهبطا للطائرات العمودية يستخدمه الجيش في توفير غطاء جوي لتقدّم قواته نحو العاصمة طرابلس.