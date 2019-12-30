وزارة البترول المصرية: تراجع مستحقات الشركاء الأجانب إلى 900 مليون دولار

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن "خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى 900 مليون ​دولار​ بنهاية حزيران 2019"، مشيرةً إلى أن "تسديد المستحقات يدعم ثقة المستثمر الأجنبي في ​الاقتصاد المصري​ ويؤدي لزيادة ضخ الاستثمارات فى صناعة البترول والغاز".

وأوضحت أن "مصر وقعت 8 اتفاقيات بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز، في 2019 باستثمارات حدها الأدنى حوالى 179 مليون دولار لحفر 34 بئرا، كما جرى الانتهاء من الموافقة على 17 اتفاقية بترولية من ​مجلس النواب​ وجارى حاليا اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتوقيع بإجمالى استثمارات حدها الأدنى أكثر من مليار دولار، ومنح توقيع أكثر من 173 مليون دولار وحفر 86 بئرا".

ولفتت إلى أن "إنتاج مصر من ​الغاز الطبيعي​ ارتفع إلى 7.2 مليار قدم مكعب يوميا وحوالى 650 ألف برميل من الزيت الخام والمتكثفات يوميا في 2019".