خامنئي: لا يظهر مستكبرو العالم الوفاء لأصدقائهم أيضاً

لفت قائد ​الثورة​ الايراني ​علي خامنئي​ إلى أنه "لا يظهر مستكبرو ​العالم​ الوفاء لأصدقائهم أيضاً، هل رأيتم ما الذي فعلوه بحقّ صدام الوغد؟ لقد دعموه ما داموا بحاجة إليه وعندما انتهى تاريخ صلاحيّته جعلوه في تلك الحالة التي رأيتموها، وتابعوا تأمين مصالحهم بنحو آخر؛ هذا درس عبرة لمن لديهم أمل بهذه القوى العظمى عديمة التّقوى".

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