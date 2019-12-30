خارجية مصر وايطاليا تؤكدان رفض التدخلات الخارجية العسكرية في ليبيا

أعلنت ​وزارة الخارجية المصرية​ عن "بحث وزير الخارجية المصري ​سامح شكري​، مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، "مستجدات الأوضاع في ​ليبيا​، حيث أكد الوزيرين "رفض بلديهما التدخلات الخارجية في ​الأزمة​ المستمرة هناك، والتي من شأنها عرقلة مسار التوصل لتسوية سياسية شاملة تتناول معالجة كافة جوانب الأزمة في إطار مسار ​برلين​ السياسي، وضرورة تكثيف الجهود في سبيل استعادة ​الأمن​ والاستقرار في ليبيا".

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