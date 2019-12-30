الرئاسة التونسية: تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر

أعلنت ​الرئاسة التونسية​ عن |تمديد ​حالة الطوارئ​ في البلاد لمدة شهر"، موضحةً أن "الرئيس التونسي قيس سعيّد قرر إعلان حالة الطوارئ في كامل تراب ​الجمهورية​ لمدة شهر واحد ابتداء من 1 كانون الثاني 2020 إلى غاية 30 كانون الثاني 2020".

وفرضت حالة الطوارئ في البلاد في تشرين الثاني عام 2015، عقب هجوم إرهابي وقع بالقرب من ​وزارة الداخلية​ و​السياحة​، استهدف فيه مسلحون، أعلنوا ولاءهم لتنظيم "داعش"، ​حافلة​ تقل عددا من حراس الرئيس، أسفر عن مقتل 13 شخصا وجرح 20 آخرين.