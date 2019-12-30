وزير الدفاع الإيراني: سنرد على اي تهديد وعدوان دون تردد

أشار وزير الدفاع الايراني العميد امير حاتمي، إلى ان ​إيران​ "سترد على اي تهديد وعدوان دون تردد ولن تأخذ إذنا من اي احد لتقوية القدرات الصاروخية والدفاعية".

وخلال كلمة له أمام طلبة كلية ضباط الجيش الإيراني،أكد حاتمي على أن "مساعي أعداء ​الثورة الإسلامية​ على مدار الأربعين عامًا الماضية كانت منصبة على احلال الباطل مكان الحق لتضييع الفرصة على الشعب لتشخيص الحقيقة، ولكن الشعب الايراني العزيز تمكن دوما في المراحل الحساسة من صنع ملاحم كبيره من خلال وحدة الكلمة وعدم التردد في الدفاع عن الحق".

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