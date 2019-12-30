مسؤول بـ"الشعب الجمهوري" التركي: ننظر بسلبية لمذكرة إرسال جنود إلى ليبيا

لفت نائب رئيس ​حزب الشعب الجمهوري التركي​ المعارض أونال جفيك غوز إلى "إنهم ينظرون بنظرة سلبية، لمذكرة التفويض التي من المنتظر عرضها على البرلمان، بشأن إرسال قوات إلى ​ليبيا​"، معتبراً أن "ارسال جنود إلى ليبيا، من شأنه زيادة حدة التوتر وتوسيع نطاق الصراعات في المنطقة، في الوقت الذي يتعين فيه تسريع مسار ​برلين​"، لإحياء العملية السياسية في ليبيا".

وشدد على "أنه يتعين على ​تركيا​ ايلاء الأهمية للعمل الدبلوماسي بالدرجة الأولى، للحيلولة دون إراقة دماء المسلمين في ليبيا"، مشيراً إلى "أننا لا نقبل اطلاقا أن تكون تركيا طرفا في حروب الوكالة بليبيا، وأن تنحاز لأحد الجهات وتتسبب في سفك دماء المسلمين"، محذراً من "احتمال تعرض تركيا لموجة لاجئين من ليبيا، على غرار القادمين من ​سوريا​، في حال طال أمد الصراع في ليبيا".