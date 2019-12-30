ماكرون والسيسي اتفقا على أن مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الوفاق تخالف القوانين الدولية

أفادت ​الرئاسة الفرنسية​ "​الإليزيه​" بأن "الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ والرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ أكدا في ​اتصال​ هاتفي، على أن مذكرة التفاهم بين ​تركيا​ و​حكومة​ الوفاق الليبية تعارض القانون الدولي"، مشيرةً إلى أن "الرئيسين أكدا أن الاتفاقية حول ترسيم حدودهما البحرية تتعارض مع قانون البحار واتفقا على البقاء على اتصال وثيق بهذا الصدد وبحث الرئيسان في أخطار التصعيد العسكري في ​ليبيا​، داعيين الفاعلين الدوليين والليبيين إلى أكبر قدر من ضبط النفس وأعربا عن رغبتهما في أن يتم التوصل لاتفاق سياسي في إطار ​الأمم المتحدة​، بهدف إعادة الوحدة والسيادة التامة إلى ليبيا".

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