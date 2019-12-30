الأمن التركي أوقف 100 شخص بتهمة الانتماء لداعش خلال سلسلة حملات متزامنة في 6 ولايات

ذكرت مصادر أمنيّة لوكالة "الأناضول" أنّ "​قوات الأمن التركية​ شنّت سلسلة حملات ​مداهمة​ متزامنة في 6 ولايات هي ​أنقرة​، قيصري، باطمان، صامسون، اضنة وبورصة، ضدّ تنظيم "داعش" الإرهابي".

وأوضحت أنّ "في ولاية باطمان جنوب شرق البلاد، أوقفت قوات الأمن التركية 22 مشتبهًا، بطلب من النيابة العامة في الولاية. وشارك في المداهمات الّتي جرت بالولاية ​فرق مكافحة الإرهاب​ التابعة لمديرية الأمن العام وشرطة المهام الخاصة إضافة إلى فرق من الدرك التركي".

ولفتت المصادر إلى أنّ "خلال المداهمة، عثرت قوات الأمن التركية في منازل المشتبهين على أسلحة وذخائر ووثائق تنظيميّة"، مبيّنةً أنّ "في ​ولاية قيصري​، أوقفت قوات الأمن 9 أشخاص يحملون الجنسية العراقية، متّهمين بالانتماء إلى "داعش". وتمّ اقتياد الموقوفين إلى مديرية أمن قيصري لاستكمال التحقيقات معهم".

وأشارت إلى أنّ "في العاصمة أنقرة، شنّت قوات الأمن حملات مماثلة وتمكنّت من توقيف 33 أجنبيًّا بتهمة الانتماء لـ"داعش". وتبيّن لدى التحقيقات الأولية، أنّ الموقوفين في أنقرة هم سوريين إثنين وواحد مغربي و30 عراقيًّا. أمّا في ولاية أضنة، فقد أوقفت فرق مكافحة الإرهاب 6 مشتبهين إثنان منهما سوريان، والأربعة الآخرون عراقيون".

كما كشفت أنّ "قوات الأمن التركية قامت بتوقيف 14 عراقيًّا في ولاية صامسون. وفي ولاية بورصة، أوقفت قوات الأمن على مدار أسبوع، 16 مشتبهًا بينهم 13 يحملون الجنسية السورية".