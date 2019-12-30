مسؤول ايراني: الشعب والقيادة أذاقا الاستكبار مرارة الهزيمة

عدّ النائب عن أهالي خوزستان جنوب غرب في مجلس خبراء ​القيادة​ ال​ايران​ي عبدالکریم فرحاني الشعب والقيادة "قوتان كبيرتان في النظام الاسلامي أذاقتا الاستكبار مرارة الهزيمة"، مشيراً إلى أن "رابطة القيادة والشعب نجحت على الدوام في إحباط فتن الاعداء ومؤامراتهم كما إن هذه الرابطة هزمت القوى الاستكبارية في مواجهتها للنظام الاسلامي".

ولفت إلى أنه "خلال الاربعين عاماً الماضية اجتازت البلاد الكثير من الفتن بانتصار الشعب الايراني الشامخ وكلما حيكت مؤامرة تم احباطها بفضل بصيرة القيادة والتركيز على توجيهات الامام الراحل وقائد الثورة وقوة الشعب"، مشيراً إلى "أننا لو عدنا الى تاريخ ايران خلال القرنين الاخيرين للاحظنا نشوب حروب عديدة كانت كل منها تؤدي الى انتزاع جزء من اراضي البلاد الا ان حرب السنوات الثمانية لم تسفر عن انتزاع شبر واحد".

وأشار الى ان "الشعب الايراني أعلن براءته من مثيري الشغب في عام 2009 ورد بحزم على عناصر الفتنة وصنع ملحمة كبرى وأخمد نيران الفتنة"، منوهاً الى ان "تاريخ ​الثورة الاسلامية​ الايرانية شهد خلال العقود الاربعة الاخيرة حوادث وتطورات ومنعطفات كثيرة في مختلف المراحل بحضور الشعب وحكمة القيادة حيث خلدت في تاريخ الثورة والتي ينبغي ان تكرم ذكراها".