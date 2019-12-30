أُجبرت الطائرة التابعة لـ"طيران الشرق الأوسط- MEA" المتّجهة من ​باريس​ إلى ​بيروت​، على الهبوط في ​مطار فرانكفورت​، بسبب شعور أحد الركاب بوعكة.

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كانت هذه تفاصيل خبر هبوط اضطراري لطائرة متجهة من باريس إلى بيروت في فرانكفورت بسبب توعك أحد الركاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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