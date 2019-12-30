النشرة: محتجون من "حراك صيدا" نفذوا وقفة احتجاجية أمام فرع مصرف لبنان

ذكر مراسل "النشرة" في صيدا أنّ "عددًا من ​المحتجين​ من "حراك صيدا" دخلوا إلى أحد ​المصارف​ في صيدا، مردّدين هتافات ضدّ السياسات الماليّة والمصرفيّة، قبل أن يدخلوا إلى مكتب أحد المسؤولين مطالبين إياه بالإفراج عن أموال المواطنين من صغار المودعين، الّذين لا يستطيعون سحب أموالهم إلّا ضمن شروط معيّنة فرضتها المصارف جرّاء الأزمة الأخيرة الّتي تشهدها البلاد؛ وذلك وسط انتشار لعناصر ​الجيش اللبناني​ في المكان".

وأفاد بأنّ "عددًا من المحتجين من "حراك صيدا" أيضًا نظّموا وقفة احتجاج أمام فرع "​مصرف لبنان​" في صيدا، مردّدين هتافات ضدّ السياسات الماليّة والمصرفيّة، وذلك وسط انتشار لعناصر الجيش في المكان".