حاكم مصرف لبنان أصدر تعميما حول العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الإلكترونية

أصدر حاكم "​مصرف لبنان​" ​رياض سلامة​، تعميمًا عدّل بموجبه نص "المادة 7" مكرّر من القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000، المتعلّق بالعمليّات الماليّة والمصرفيّة بالوسائل الإلكترونيّة". واستبدل نص المادة، بالآتي: "على المؤسسات غير المصرفية كافّة الّتي تقوم بعمليّات التحاويل النقديّة بالوسائل الإلكترونيّة، أن تسدّد قيمة أي تحويل نقدي إلكتروني وارد إليھا من الخارج بذات عملة التحويل، على أن يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من 8 كانون الثاني 2020".

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