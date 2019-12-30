وفد من المجلس الشيعي عايد مرجعيات ببعلبك ودير الأحمر: لتشكيل الحكومة ومراقبتها ومحاسبتها

ركّز المفتي الشيخ ​عباس زغيب​، على أنّ "التواضع هو الركيزة الأساسيّة لبناء مجتمعات ناجحة وصالحة وعادلة، بحيث يكون الزعيم خادمًا لشعبه، يعمل على قاعدة أنّ المسؤولية تكليف عليه وليست تشريفًا ليتعالى على ناسه".

ولفت خلال جولته على رأس وفد من ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​، على المرجعيّات الروحيّة المسيحيّة في منطقة ​بعلبك​ و​دير الأحمر​، حيث قدّم التهنئة بالأعياد المجيدة، إلى أنّ "كم نحن بحاجة لهذه القيمة الأخلاقيّة في زماننا الّذي أصبح فيه التكبّر والتعجرف سمة الكثيرين، خصوصًا الرؤساء والزعماء الّذين هم على استعداد لإشعال حرب طائفية بين الناس، فقط من أجل البقاء على كرسي الزعامة، وليس من أجل الخدمة بل من أجل السلطة ومن أجل نهب البلد".

ودعا زغيب، الحراك إلى "ضرورة فسح المجال أمام رئيس ​الحكومة​ المكلّف من أجل تشكيل حكومة، مع بقاء المراقبة والاستعداد للمحاسبة في حال لم تقم هذه الحكومة بالإصلاحات المطلوبة، وعلى رأسها قانون انتخابي عادل يضمن التمثيل الحقيقي للجميع، والعمل على استعادة المال العام المنهوب ومحاسبة كلّ من يثبت تورّطه في ذلك". كما دعا إلى "عدم ​قطع الطرق​، لأنّ الأمر يشكّل عبئًا على الفقراء، وعلى ​الجيش اللبناني​ و​القوى الأمنية​ القيام بدورها في هذا المجال لمنع تقطيع أوصال الوطن ومن أجل ضمان حرية التنقّل للمواطنين".