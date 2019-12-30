133 % نموا في 4 سنوات.. التسهيلات الائتمانية من البنوك تصل إلى 1.84 تريليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- منال المصري:

كشف مستند صادر عن البنك المركزي، تلقي الخليج 365 نسخة منه، عن أن حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك ارتفع بنسبة 132.7% خلال آخر 4 سنوات، ومع استبعاد أثر تحرير سعر الصرف سجلت نسبة النمو 98.7%.

وأشار المستند إلى أن التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك للعملاء وصلت إلى 1.841 تريليون جنيه في نهاية نوفمبر الماضي مقابل 791 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2015، بزيادة 1.050 تريليون جنيه.

وتزامنت قفزة التسهيلات خلال السنوات الأربعة الماضية مع فترة شهدت معدلات فائدة مرتفعة خاصة بعد تحرير سعر الصرف، والتي استمرت حتى بداية عام 2018، والذي شهد خفضا تدريجيا في الفائدة، تسارع أكثر في العام الجاري.

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وأوضح المستند أن إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك سجل تراجعا في آخر 5 أشهر بقيمة 13 مليار جنيه، وذلك مقارنة برصيدها في نهاية يونيو الماضي عند 1.854 تريليون جنيه.

وفي أول 11 شهرا من العام الجاري ارتفع إجمالي التسهيلات الائتمانية بقيمة 26 مليار جنيه بنسبة 1.4%، وخلال عام 2018 بقيمة 352 مليار جنيه بنسبة 24.1%، وخلال عام 2017 بقيمة 163 مليار جنيه بنسبة 12.5%.

كما زادت التسهيلات الائتمانية خلال عام 2016 بقيمة 509 مليارات جنيه بنسبة 64.3% (ساهم ارتفاع سعر الدولار إلى الضعف بعد تحرير سعر الصرف بنسبة كبيرة في الزيادة الأخيرة عند تقييم التسهيلات بالعملات الأجنبية بالجنيه).

وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي قال في تصريحات سابقة، إن البنوك سيكون عليها دور كبير خلال الفترة القادمة في زيادة معدلات توظيف الأموال لدفع عجلة الإنتاج للأمام مما ينعكس على تشغيل الأيدي العاملة.