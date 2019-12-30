إكسون موبيل تستحوذ على منطقة تنقيب بحري في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- وكالات:
قالت شركة إكسون موبيل يوم الاثنين إنها استحوذت على 1.7 مليون فدان للتنقيب البحري في مصر، وإن من المقرر أن تبدأ العمليات في 2020.
وقالت الشركة إن الاستحواذ يضم مساحة قدرها 1.2 مليون في منطقة شمال مراقيا البحرية الواقعة على بعد خمسة أميال قبالة الساحل الشمالي بمصر و543 ألف فدان في منطقة شمال شرق العامرية البحرية في دلتا النيل.
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