للتصالح.. تأجيل محاكمة المطربة بوسي بتهمة "التهرب الضريبي" لـ27 يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، محاكمة الفنانة ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ"بوسى" بتهمة التهرب من سداد مليون و827 ألف و210 جنيها لمصلحة الضرائب، لجلسة 27 يناير المقبل؛ لتقديم ما يفيد بالتصالح.

صدر القرار، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار محمد جميل، وحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام.

كانت المحكمة قضت في 7 مايو 2018 بحبس المطربة بوسي، سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمها ما يعادل الضريبة المستحقة.

وأسندت النيابة لـ"بوسى" تهمة التهرب وإخفاء إدارة عملها مع شركات؛ وكالة الشافعي، والمتحدة، ومؤسسة فتوح، بالإضافة لعدد من الحفلات الغنائية، بإجمالي مليون و 827.210 ألف جنيه.