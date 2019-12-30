خليفة حفتر يتوجه اليوم الى القاهرة

افاد مصدر مسؤول بـ "الجيش الوطني الليبي"، اليوم السبت، بأن خليفة حفتر، سيتوجه مساء اليوم او غدا إلى مصر لملاقاة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ونقلت صحيفة الوطن المصرية عن مصدر طلب عدم ذكر اسمه ان زيارة حفتر إلى مصر تأتي في وقت يواصل فيه الجيش الليبي تقدمه نحو قلب العاصمة الليبية طرابلس.
وتأتي الزيارة المفترضة بعد أن لوحت تركيا بتدخل عسكري في ليبيا دعما لحكومة فايز السراج .
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