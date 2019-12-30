سفير مصر بالجزائر لـ أ ش أ: علاقات متميزة بين البلدين في 2019

أكد السفير أيمن مشرفة سفير مصر لدى الجزائر أن عام 2019 شهد علاقات متميزة بين البلدين في كافة المجالات .. معربا عن أمله في زيادة هذه العلاقات خلال عام 2020.

وقال السفير مشرفة لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر اليوم الاثنين : إن عام 2019 شهد قيام الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح بزيارة مصر وكانت أول زيارة خارجية له لحضور نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية حيث التقى بالرئيس عبدالفتاح السيسي وبحثا العلاقات الثنائية كما كانت الجزائر أول محطة خارجية للرئيس السيسي عقب انتخابه في 2014.

وأضاف مشرفة : أن الرئيس السيسي كان من أوائل المهنئين للرئيس عبدالمجيد تبون بفوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 ديسمبر الجاري كما حرص سيادته على التعزية في وفاة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري وإرسال وفد رفيع المستوى لحضور تشييع الجنازة برئاسة الفريق

أول صدقي صبحي مساعد الرئيس لشؤون الدفاع وضم 5 من كبار قادة القوات المسلحة.وأوضح أن عام 2019 شهدت زيارات العديد من المسؤولين المصريين للجزائر من بينهم المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ووزير الزراعة السابق عزالدين أبوستيت الذي وقع مع الجانب الجزائري اتفاقية لإنشاء أول مزرعة سمكية مشتركة بين البلدين، بإدارة خبراء مصريين.وأشار إلى أن السفارة المصرية أصدرت خلال عام 2019 نحو 40 ألف تأشيرة للمواطنين الجزائريين لزيارة مصر ..قائلا : "إن السفارة عملت على مدار الـ24 ساعة لأكثر من أسبوع لإصدار تأشيرات للجمهور الجزائري لحضور مباريات كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها مصر الصيف الماضي".وعن حجم التبادل التجاري بين البلدين..قال مشرفة : إن الفترة من يناير حتى سبتمبر 2019 بلغت الصادرات المصرية للجزائر 434 مليون دولار بينما بلغت الصادرات المصرية للجزائر دون المحروقات 433 مليون دولار بينما بلغت الواردات المصرية من الجزائر 193 مليون دولار..معربا عن أمله في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال 2020.وأشار السفير المصري بالجزائر إلى أنه التقى خلال 2019 بالعديد من المسؤولين من بينهم رئيس الوزراء السابق ووزراء الثقافة والسياحة والتجارة والأوقاف والشؤون الدينية والصناعة إضافة إلى المشاركة في عدد من الفعاليات الحكومية الجزائرية.وقال : إنه على المستوى الثقافي شهد عام 2019 مشاركة 123 دار نشر مصرية في معرض الجزائر الدولي للكتاب ممثلة بذلك ثاني أكبر مشاركة بعد دور النشر الجزائرية ، كما شاركت عدة فرق فنية مصرية في مهرجانات ثقافية وفنية مختلفة نظمتها وزارة الثقافة الجزائرية.وأضاف : أنه على المستوى الرياضي شهد عام 2019 زيارات لفرق الأهلي والزمالك والإسماعيلي وبيراميدز للعب مباريات مع فرق جزائرية في إطار البطولات الأفريقية المختلفة، كما شاركت منتخبات مصر للتنس للناشئين والرماية والشراع وكرة القدم النسائية تحت 21 سنة في بطولات مختلفة بالجزائر.وأعرب السفير المصري بالجزائر عن تطلعه لزيادة العلاقات الثنائية والتعاون بين مصر والجزائر في كافة المجالات خلال عام 2020.