كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين توقع المرحلة الأولى من اتفاق التجارة الأمريكي هذا الأسبوع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست، اليوم الإثنين، أن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه، سيزور واشنطن هذا الأسبوع لتوقيع المرحلة الأولى من اتفاق تجارة مع الولايات المتحدة، وفقا لما أوردته رويترز.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قوله، إن "واشنطن أرسلت دعوة وقبلتها بكين." وقالت إنه من المرجح أن يبقى الوفد في الولايات المتحدة لبضعة أيام، حتى منتصف الأسبوع المقبل.

وقد قالت وزارة التجارة الصينية، الأحد، بعد مؤتمر العمل السنوي انها تعاملت مع الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة هذا العام بشكل جيد.

وقالت الوزارة في بيان على موقعها على الإنترنت، إن الوزارة نفذت قرارات الحكومة المركزية و"قامت بحماية مصالح البلد والشعب بحزم ".

خففت الولايات المتحدة والصين حربهما التجارية هذا الشهر، وأعلنتا عن "المرحلة الأولى" من اتفاقية من شأنها تخفيض بعض التعريفات الأمريكية مقابل ما قال مسؤولون أمريكيون إنه سيكون قفزة كبيرة في المشتريات الصينية من المنتجات الزراعية الأمريكية وغيرها من السلع.

وقالت وزارة التجارة الصينية، إنها على اتصال وثيق بالولايات المتحدة بشأن توقيع الاتفاق التجاري، وما زال الجانبان يتابعا الإجراءات اللازمة قبل التوقيع.

كما ذكرت الوزارة أن الصين تعارض بشدة قانون الدفاع الأمريكى الجديد لعام 2020 ضد الشركات الصينية، وتحث واشنطن على تجاوز تحيزها السياسى لتهيئة ظروف مواتية للشركات الصينية.

أدلى قاو فنغ، المتحدث باسم وزارة التجارة، بهذه التصريحات للصحفيين في مؤتمر صحفي دوري، مشيرا الي ان الصين ستراقب الوضع عن كثب وتدافع عن مصالح الشركات الصينية.

كما أعرب متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قنغ شوانغ، في وقت سابق من هذا الاسبوع عن استياء بلاده الشديد من المحتوى السلبي لقانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي 2020.

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وأوضح المتحدث أن الصين تحث الولايات المتحدة على نبذ عقلية الحرب الباردة، والتعامل مع التنمية الصينية والعلاقات الصينية-الأمريكية بطريقة موضوعية لتجنب إلحاق الضرر بالعلاقات الثنائية والتعاون في مجالات هامة.

وعلي صعيد اخر، أعرب الرئيس الصيني "شي جين بينغ"، يوم الإثنين، عن قلقه إزاء تصاعد التوتر بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، ودعاهم إلى الحفاظ على زخم الحوار.

وقالت "كو مين جونج" المتحدثة باسم مون ان "شي" اخبر الرئيس الكوري الجنوبي "مون جاي إن" خلال قمة بكين ان "هناك الكثير من الناس قلقون بشأن الوضع المتوتر في شبه الجزيرة الكورية".

وأضاف "يتعين على الصين وكوريا الجنوبية جمع القوي لمساعدة كوريا الشمالية والولايات المتحدة في الحفاظ على زخم الحوار".

وقد صرح الرئيس الصيني شي جين بينغ لرئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن بأن الصين تدعم جهود كوريا الجنوبية لتحسين العلاقات مع كوريا الشمالية، والعمل علي تعزيز محادثات السلام، حسبما ذكر التلفزيون الرسمي.

وأوضح الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إين، للرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين بأن محادثات نزع السلاح النووي المتوقفة واشتعال التوتر مؤخرا بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية يضر بمصالح بيونج يانج.

حددت كوريا الشمالية مهلة للولايات المتحدة حتي نهاية العام لتغيير ما تقول إنها سياسة عدائية وسط الجمود في الجهود المبذولة لإحراز تقدم بشأن تعهدهم بإنهاء البرنامج النووي لكوريا الشمالية وإقامة سلام دائم.

التقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثلاث مرات منذ يونيو 2018، لكن لم يحدث أي تقدم ملموس في الحوار بينما طالب الشمال برفع العقوبات الدولية الساحقة أولًا.