كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الخارجية الأمريكي يزور أوكرانيا بحلول العام الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية الامريكى مايك بومبو قوله، اليوم الإثنين، أنه سوف يسافر إلى أوكرانيا وعدد قليل من الدول الأخرى فى العام الجديد للقاء نظرائه هناك.

وقال بومبو في تغريدة إنه "متحمس للسفر إلى أوكرانيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأوزبكستان وقبرص في العام الجديد للقاء نظرائه وتأكيد أولويات الولايات المتحدة في جميع أنحاء أوروبا وجنوب آسيا الوسطى".

تأتى زيارة بومبو المزمعة بعد أن قام مجلس النواب بقيادة الديمقراطيين باتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الشهر بسوء استخدام السلطة وعرقلة جهود الكونغرس لجعل أوكرانيا تحقق مع السياسي جو بايدن، المنافس البارز في سباق انتخابات الرئاسة لعام 2020.