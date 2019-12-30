كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نساء مسلمات يحتفلن بعيد الميلاد في غزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كانت النساء المسلمات في قطاع غزة الفلسطيني يصنعن هدايا يدوية للاحتفال بعيد الميلاد الأرثوذكسي كجزء من مشروع لتمكين مجتمع تقليدي.

وأصبحت دمى سانتا كلوز الخاصة بهم، وأشجار عيد الميلاد وألعاب الدمى الحمراء والبيضاء في ارتفاع الطلب خلال موسم العطلات في غزة وبيت لحم وإيطاليا.

على الرغم من أن غالبية سكان غزة البالغ عددهم مليوني نسمة، إلا أن حوالي 1000 منهم من المسيحيين، معظمهم من الأرثوذكس اليونانيين، الذين يحتفلون بعيد الميلاد في 7 يناير.

قالت مصممة منتجات المجموعة ليلى تايه "لقد شجعنا نبينا على احترام جميع الأديان ونحب أن نتعاون معهم في الاحتفال بيومهم".

وكانت تايه وزملاؤها جزء من جمعية زينة التعاونية، ويعملون في مجتمع غزة الذي يقيد في كثير من الأحيان الحركة النسائية خارج المنزل.

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وقالت حنين السماك، المدير التنفيذي للجمعية، إن المشروع قد أعطى النساء تدريبات على النجارة والخياطة، ومكنهن من مغادرة بيوتهن للعمل ونشر بعض البهجة بعيد الميلاد.

وقالت "هذه رسالة حب تجاه المسيحيين داخل غزة وخارجها".

تتم إدارة غزة من قبل حركة حماس الإسلامية، التي يعتبرها الغرب جماعة إرهابية وإسرائيل المجاورة التي خاضتها ضد ثلاث حروب في العقد الماضي.

بسبب أسباب أمنية، تقيد إسرائيل الحركة من وإلى غزة وتحافظ على حصار بحري للقطاع الساحلي حيث يعاني الاقتصاد من ارتفاع معدلات البطالة والفقر.

وفي عام 2018، شاركت 26٪ فقط من نساء غزة في القوى العاملة، وفقًا لمكتب الإحصاء المركزي الفلسطيني.