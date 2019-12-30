كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصادر يمنية: الحوثيون يتكبدون خسائر كبيرة في الضالع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقل موقع "نيوزيمن" الإخباري، اليوم الإثنين، عن مصدر في المقاومة الجنوبية اليمنية، أن القوات المشتركة، تمكنت من كسر زحف واسع شنته ميليشيا الحوثي على مواقع المقاومة في جبهة الجب صبيرة.

وقد اندلعت مواجهات ضارية باستخدام كافة أنواع ألأسلحة استمرت أكثر من ساعتين، تكبدت خلالها الميليشيات خسائر كبيرة في العدة والعتاد، بعد معارك ضارية، وتطويق ومحاصرة مسلحيها في وادي صبيرة.

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وتسيطر القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية على وادي صبيرة ناريا وعلى السائلة، وتشدد الخناق على الحوثيين في جيب صبيرة.

وشهدت الضالع اشتباكات عنيفة وإطلاق نار متبادل بمختلف أنواع الاسلحة الثقيلة والمتوسطة في الجب وبتار والفاخر شمال غرب قعطبة.