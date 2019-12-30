كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ناشطة المناخ جريتا تونبرج: لن أضيع وقتي على ترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت جريتا ثونبرج الناشطة في مجال التغير المناخي في سن المراهقة، اليوم الإثنين، أن التحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قمة للامم المتحدة بشأن ظاهرة الاحتباس الحراري سيكون مضيعة للوقت لانه لن يولي أي اهتمام.

وفي مقابلة مع برنامج توداي الذي تبثه إذاعة بي بي سي، والتي كانت محررة الضيف لها اليوم الاثنين، قالت ثونبرج أيضًا إنها تعتبر الهجمات الشخصية عليها مضحكة، وأنها تأمل في العودة إلى حياة طبيعية.

وكان شريط فيديو للفتاة السويدية البالغة من العمر 16 عامًا، والذي يعرض ترامب ما وصفته وسائل الإعلام بأنه "حدق الموت" في قمة المناخ التي عقدتها الأمم المتحدة في نيويورك في شهر سبتمبر، وقد ظهر على وسائل التواصل الاجتماعي. وشكك ترامب في علم المناخ وسحب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس لعام 2015 بشأن الاحتباس الحراري.

ولدى سؤالها عما كانت ستقوله للرئيس إذا كانت قد تحدثت، قالت ثونبرج: "بصراحة، لا أعتقد أنني كنت سأقول أي شيء لأنه من الواضح أنه لا يستمع للعلماء والخبراء، فلماذا يستمع إلي؟

وأضافت "لذلك، ولم أكن سأضيع وقتي".

وقالت أيضًا "هذه الهجمات مضحكة لأنها من الواضح أنها لا تعني شيئًا". مضيفةً "أعتقد بالطبع أن هذا يعني شيئًا ما - إنهم يشعرون بالرعب من الشباب الذين يقيمون بالتغيير الذي لا يريدونه - لكن هذا مجرد دليل على أننا نفعل شيئًا بالفعل، وإنهميرون لنا نوعًا من التهديد".

ولفتت انتباه العالم عندما بدأت حملة شعبية عندما كانت تبلغ من العمر 15 عامًا بتخطي المدرسة كل يوم جمعة للتظاهر خارج البرلمان السويدي. وألهمت الاحتجاجات الملايين من الشباب لاتخاذ إجراءات ضد تغير المناخ.

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وقالت ثونبرج، التي حصلت على لقب شخصية العام في مجلة تايم لعام 2019، إن تحولها إلى ناشطة ساعد في إنقاذها من الاكتئاب الذي كانت تعانيه في السابق.

كما تحدثت في برنامج بي بي سي اليوم الاثنين مع المذيع البريطاني المخضرم ديفيد أتينبورو، وأخبرته كيف ألهمتها أفلام وثائقية عن طبيعتها.

وقال والدها سفانتي ثونبرج، الذي تمت مقابلته أيضًا مع برنامج بي بي سي، إنها تعاملت جيدًا مع "الأخبار المزيفة، وكل الأشياء التي يحاول الناس اختلاقها عنها، والكراهية التي تولدها" أثناء وجودها في دائرة الضوء العالمية للإعلام.

وأضاف، بصراحة، أنا لا أعرف كيف تفعل ذلك، لكنها تضحك معظم الوقت.

وعادت المراهقة هذا الشهر بعد أربعة أشهر من الرحلات الخارجية لحضور مؤتمرات المناخ في نيويورك ومدريد.

وأوضحت أيضًا، آمل ألا أضطر إلى الجلوس خارج البرلمان السويدي لفترة طويلة، وآمل ألا أكون ناشطة في المناخ بعد الآن"، مضيفة؛ أنها تتطلع إلى العودة إلى المدرسة في أغسطس.

وأوضحت "أريد فقط أن أكون مثل أي شخص آخر، أريد أن أعلم نفسي وأن أكون مثل مراهقة عادية".