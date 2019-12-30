كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعيين قائد الجيش الهندي بيبين روات كأول رئيس أركان الدفاع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات في الهند، أنه تم تعيين قائد الجيش الهندي روات أول رئيس أركان الدفاع في البلاد، وسوف يرأس الآن وزارة منفصلة في وزارة الدفاع تسمى وزارة الشؤون العسكرية.

وقالت السلطات، أنه تمت الموافقة على اسمه من قبل لجنة برئاسة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي صباح اليوم الاثنين، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

سيقوم رئيس أركان الدفاع بتسهيل إعادة هيكلة هيكل القيادة العسكرية لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد من خلال العمل على دمج العمليات، بما في ذلك من خلال إنشاء أوامر مشتركة أو خاصة بالمسرح بين فروع الخدمة.

لعب "روات" دورًا رئيسيًا في تنفيذ بعض الإصلاحات الرئيسية في الجيش، بما في ذلك اعتماد المزيد من الأتمتة في الخدمة.

تولى "روات" منصب قائد الجيش الهندي في 31 ديسمبر 2016 وسوف يتقاعد في نهاية هذا الشهر بعد الانتهاء من فترة ولايته لمدة ثلاث سنوات.

Advertisements

وُلد "روات" في عام 1958 في ولاية أوتاراخاند الواقعة في الهيمالايا، ويمكنه أن يعمل في منصب رئيس أركان الدفاع حتى عمر 65 عامًا.

عدلت وزارة الدفاع يوم الأحد قواعد الخدمة من خلال إدخال بند جديد يسمح لرئيس أركان الدفاع بالخدمة حتى سن 65.

تم تكليف الجنرال بيبين روات بالكتيبة الخامسة، بنادق غورخا الحادية عشرة في الجيش الهندي في ديسمبر 1978. قاد كتيبة مشاة على طول خط السيطرة الفعلية (حدود الصين) في القطاع الشرقي؛ قطاع بنادق راشتريا ؛ فرقة مشاة في وادي كشمير؛ وسلك في الشمال الشرقي.

في قرار إصلاح تاريخي للدفاع الوطني للهند، قررت الحكومة في 24 ديسمبر إنشاء منصب رئيس أركان الدفاع وإنشاء إدارة الشؤون العسكرية داخل وزارة الدفاع.

وقال وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ: "إن قرار إنشاء رئاسة أركان الدفاع هو خطوة كبيرة نحو تحقيق التآزر بين القوات المسلحة".

ومع ذلك، أوضح الأخطار حول إنشاء وظيفة رئيس أركان الدفاع أنها لن تمارس أي قيادة عسكرية، بما في ذلك على رؤساء الخدمات الثلاثة.