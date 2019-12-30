ماذا سيحدث في هونج كونج عام 2047؟

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في الوقت الذي اتخذت فيه احتجاجات هونج كونج منعطفًا عنيفًا في وقت سابق من هذا العام، كان أحد كبار المسؤولين في المدينة منشغلًا بشيء يحتمل أن يكون أكثر تفجرًا: ما يحدث في 1 يوليو 2047.

سيشهد التاريخ الذي يوافق مرور 50 عامًا على تسليم بريطانيا هونغ كونغ إلى الصين، انتهاء الصلاحية القانوني لتجربة "دولة واحدة ونظامان" التي تضمن استقلال المستعمرة السابقة. وتم التفاوض عليها من قبل دنج شياو بينج، ومارغريت تاتشر في الثمانينيات، وهي تلزم بكين بضمان الحريات السياسية والاقتصادية في المدينة التي لا يتم توفيرها لسكان الصين البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة.

وقال برنارد تشان، الذي يرأس المجلس التنفيذي الذي يقدم المشورة لزعيم هونج كونج، "ربما يجب أن نتحدث عن ذلك"، وهو لم يرضخ خلال مقابلة أجريت في منتصف شهر سبتمبر في الطابق السادس عشر من قاعة اجتماعات المكتب المطلة على المدينة. "هل 2047 هو تاريخ انتهاء" النظامين "أم ماذا؟"

لقد أثار هذا السؤال الاحتجاجات المثيرة التي اندلعت لأكثر من ستة أشهر، حيث حول أحد المراكز المالية الرائدة في آسيا إلى ساحة قتال تضم قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل البنزين، والتخريب، وحواجز الطرق، وإغلاقات المترو. اندلعت المظاهرات من خلال مشروع قانون يسمح بتسليم الصين وتوسيع نطاقه ليشمل مطالب بالاقتراع العام - وهو وعد لم يتحقق بعد بعد تسليم 1997.

وقال أليكس لو البالغ 22 عامًا، وهو طالب "في عام 2047، يخشى العديد من أهالي هونج كونج من عدم قدرتهم على إجراء الانتخابات، ولا يمكنهم الذهاب إلى Facebook أو Instagram، كما هو الحال في الصين في الوقت الحاضر. في عام 2047، لن تصبح حريتنا شيئًا في هونغ كونغ. لهذا السبب نحن بحاجة إلى الخروج إلى الشارع وإخبار الحكومة بما نفكر فيه".

وعلى الرغم من الطبيعة الحاسمة لعملية الانتقال، تشير المحادثات مع المسؤولين الحاليين والسابقين في هونغ كونغ إلى أنه لم تكن هناك مناقشات رسمية حول ما يحدث في عام 2047، فقال تشان إنه ببساطة "ما هو أبعد من أن نفكر فيه اليوم".

وقال تشان: "بحلول عام 2047، ما زال" النظامان "المزعومان هما المهمان، وسيظلان صالحين لسكان هونغ كونغ فقط، فعندئذ أعتقد أن هذه هي النهاية".

وقد أظهر العقد الماضي بالضبط كيف تريد الصين أن تسير الأمور. لقد منعت بكين الطريق إلى انتخابات ذات مغزى في هونغ كونغ، وحظرت السياسيين المؤيدين للاستقلال، وقوضت استقلال القضاء - الذي يُرى بقلق في تسليم بائعي الكتب الذين يقومون بعمليات بيع منتقدة لقادة الحزب الشيوعي.

وفي الوقت نفسه، قامت بتركيب نقطة تفتيش للهجرة في وسط المدينة على خط سكة حديد عالي السرعة إلى قوانغتشو القريبة، وبنت جسرًا يربط المدينة مع ماكاو والبر الرئيسي، وأنشأت خطة شاملة تُعرف باسم منطقة الخليج الكبرى لدمج اقتصاد هونغ كونغ. مع جنوب الصين.

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وأضاف، في السنوات الأخيرة، أصبح من الصعب فصل الاستقلال السياسي لهونغ كونغ عن قوتها الاقتصادية.

ويرى الكثير من الشباب الذين يقودون الاحتجاجات - والذين سيكونون في منتصف العمر عام 2047 - أن الحريات التي يتمتعون بها الآن تتعارض مع النظام السياسي في الصين. ويشمل ذلك الضوابط الواسعة على شبكة الإنترنت، واستخدام التكنولوجيا مثل التعرف على الوجه في قمع معسكرات المعارضة، وإعادة التعليم لمئات الآلاف من مسلمي أقلية اليوغور في منطقة شينجيانج الغربية.

وقال جوشوا وونج البالغ 23 عامًا، أشهر حملة داعية للديمقراطية في المدينة "عندما يتم حبس المحتجين واحتجازهم في الصين القارية بالفعل، ولا ينبغي لأحد أن يتوقع أن يسافر الناس إلى البر الرئيسي الصيني للاستمتاع بفكرة منطقة الخليج الكبرى".

وقبل الاضطرابات، عارضت العديد من مجموعات الأعمال أيضًا مشروع قانون تسليم المجرمين بسبب المخاوف من أن المديرين التنفيذيين في هونغ كونغ قد يتم خطفهم وإجبارهم على المثول أمام المحاكم التابعة للحزب الشيوعي. وفي مارس، حذرت غرفة التجارة الأمريكية في هونغ كونغ من أن "الترتيبات المقترحة ستقلل من جاذبية هونج كونج للشركات الدولية".

حتى الآن، لدى بكين سبب وجيه للحفاظ على "نظامين". ما يقرب من 60٪ من استثمارات الصين الخارجية يتم توجيهها عبر هونغ كونغ. لا يزال مصدرًا مهمًا لجمع الأموال للاكتتاب العام لشركات البر الرئيسي، وإصدار السندات مصدر مهم للأموال للشركات الصينية.

يذكر ديفيد ويب، وهو مصرفي استثماري سابق ودافع عن حوكمة الشركات كان يعيش في هونغ كونغ منذ أوائل التسعينيات، مع اقتراب عام 2047، ستريد الشركات اليقين بشأن ما سيحدث بعد ذلك، والاضطراب المالي الذي بدأ قبل 20 سنة تقريبًا من التسليم الرسمي. فبين عامي 1982، و1983، فقدت عملة هونج كونج 25٪ من قيمتها، وبلغت ذروتها يوم السبت الأسود مع أدنى مستوى على الإطلاق من 9.80 دولار هونج كونج للدولار.

وفي أوائل شهر ديسمبر، تظاهر نحو 800000 متظاهر في شوارع هونج كونج في واحدة من أولى المظاهرات التي تمت الموافقة عليها رسميًا منذ شهور. وترددت الهتافات الرعدية بين ناطحات السحاب في هونج كونج، حيث أغلقت حشود كبيرة من الناس، معظمهم يرتدون ملابس سوداء وبعضها أعلام ثورية، المدينة مرة أخرى.

وتغير الطابع الديموغرافي لهونغ كونغ بالفعل بشكل جذري منذ تسليم السلطة في عام 1997، حيث استقر أكثر من مليون صيني من البر الرئيسي في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 7.4 مليون نسمة. ولكن أحد أكبر المجهولين حول مستقبل هونغ كونغ يدور حول مصير الصين نفسها، خاصة بعد مغادرة الرئيس شي جين بينغ منصبه.