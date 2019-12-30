كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأول مرة.. قوات حفتر تستهدف "المرتزقة" في مصراتة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي، أن القوات المسلحة استهدفت لأول مرة عناصر جديدة انضمت لميليشيات مصراتة التي وصفها بـ"المرتزقة" في ضربة مباشرة.

ويتهم الجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، حكومة الوفاق بدعم الإرهابيين، حيث تتبع ميليشيات مصراتة حكومة الوفاق في طرابلس.

وبحسب قناة العربية، وجه فرج مصطفى خليل، آمر سلاح المدفعية في ما يسمى بقوات مصراتة، رسالة للحكومة الإيطالية ولوزراء الاتحاد الأوروبي قال فيها إن وقتهم انتهى، ولا مجال للرجوع عن الاتفاقية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مطالباً إياهم بعدم فرض أي حظر للطيران على طرابلس أو غيرها.

وكانت حكومة الوفاق قد عقدت اتفاقية عسكرية مع تركيا شملت الحدود البحرية، وأثارت استنفار اليونان وقبرص ومصر خشية التدخل التركي في مناطق استخراج الغاز بشرق البحر المتوسط.

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وذكر خليل أن منصات الصواريخ المضادة للطيران والمدرعات ستظهر قريبا بعد تدخل من وصفه بـ"الحليف التركي".

وعلى وقع تقدم عسكري للجيش الوطني الليبي على جبهات طرابلس، أفادت وسائل إعلام مصرية أن حفتر سيزور القاهرة خلال الساعات القادمة.

وشن الجيش الليبي هجمات على حكومة الوفاق في طرابلس منذ 4 أبريل/نيسان، بهدف إسقاط الحكومة المتورطة في دعم وإيواء العناصر الإرهابية، وفقا لما أعلنه الجيش مرارا.