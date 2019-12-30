كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا تعتقل 70 من المشتبه بصلتهم بتنظيم داعش قبل حلول العام الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وسائل إعلام حكومية أن الشرطة التركية احتجزت 70 شخصًا يشتبه في صلتهم بتنظيم داعش في غارات على مستوى البلاد في وقت مبكر اليوم الاثنين قبل احتفالات العام الجديد بعد شهرين من مقتل زعيم الجماعة أبو بكر البغدادي.

واعتقلت الشرطة المتشددين الجهاديين في أواخر ديسمبر في العامين الأخيرين، منذ يوم رأس السنة في عام 2017 هنا عندما قتل مسلح 39 شخصًا في ملهى ليلي في إسطنبول في هجوم أعلنته الجماعة المسلحة.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول المملوكة للدولة أن شرطة مكافحة الإرهاب عززت أنشطة الاستخبارات ونفذت عمليات في مقاطعات أنقرة الوسطى وقيصري وأضنة وباتمان في الجنوب الشرقي.

وشارك حوالي 400 ضابط شرطة في عملية جرت في الساعة 5:00 صباحًا اليوم الاثنين، واحتجزوا 22 شخصًا في غارات متزامنة على عناوين مختلفة، كما استولوا على أسلحة وذخيرة ووثائق.

وقالت إن 30 مواطنًا عراقيًا، وسوريان، ومواطن مغربي واحد احتجزوا في أنقرة.

واضافت ان تسعة مواطنين عراقيين كانوا يعملون في سوريا والعراق احتجزوا في قيصري بينما اعتقل أربعة سوريين وعراقيين في أضنة.

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وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 27 أكتوبر أن زعيم تنظيم داعش "البغدادي" قد قتل في غارة شنتها القوات الخاصة الأمريكية في شمال غرب سوريا، بالقرب من الحدود التركية.

وبعد يومين، اعتقلت الشرطة التركية العشرات من المشتبه بهم من تنظيم داعش الذين يُعتقد أنهم كانوا يخططون لهجمات تستهدف الاحتفالات بعيد الجمهورية التركية.

وقالت الحكومة إنها ستعيد معظم معتقليها من تنظيم داعش إلى أوطانهم بحلول نهاية العام.

واتهمت أنقرة حلفائها الأوروبيين بالتباطؤ في استعادة مواطنيهم الذين سافروا إلى الشرق الأوسط للانضمام إلى داعش.

ويشعر حلفاء تركيا في حلف شمال الأطلسي بالقلق من أن هجومها في أكتوبر على شمال شرق سوريا ضد ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية يمكن أن يؤدي إلى هروب من داعش، وعائلاتهم من السجون والمخيمات التي تديرها وحدات حماية الشعب.