كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس مجلس سوريا الديمقراطية: أردوغان طاغية لا يريد الحوار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رياض درار، رئيس مجلس سوريا الديمقراطية، إن مصر تتعاون معهم من أجل وقف العدوان التركي على شمال شرق سوريا، موضحًا أن العدوان التركي هو عدوان على سوريا بأكملها، وعلى الأمة العربية كلها، حيث كان الدور المصري دور فاعل في حشد الأمة العربية من أجل إتخاذ موقف رادع لوقف العدوان التركي.



وأشار "درار"، خلال حواره ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أنهم لم يطلقوا رصاصة واحدة خلال اقتتالهم ضد تنظيم داعش على الأراضي التركي، ولم يكن هناك تهديد لأمن تركيا، حيث أنهم خاطبوا تركيا، وأخبروها أنهم يريدون حسن الجوار.



وأضاف أنه يبدو أن أردوغان أصبح طاغية، ولا يقبل بالحوار، ويريد أن يفرض سيطرته بالقوة، مؤكدًا أن كل ما يثار بشأن أنهم أطلقوا رصاص على تركيا أكاذيب، ولا يمكن أن يصدقها أحد، متابعا أن ما يصرح به أردوغان مكشوف للأطفال.

