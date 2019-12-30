“جلبتم لنا الذل والعار”.. جماهير رجاء بني ملال تحتج وتطالب باستقالة إدارة النادي! – فيديو 

خرج العشرات من جماهير رجاء بني ملال عصر اليوم الأحد، في وقفة احتجاجية أمام مقر نادي رجاء بني ملال إحتجاجا على سوء النتائج، والمطالبة بتدخل المسؤولين لانقاد الفريق من معاناته.

ورفع “التراس” ستار بويز 07″ الفصيل المساند لرجاء بني ملال لافتة بشعار “جلبتم لنا الذل والعار استقالتكم هي الحل”، إحتجاجا على ما يعيشه فريق رجاء بني ملال من هزائم متتالية .

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وكانت السلطات المحلية قد قررت يوم أمس منع اَي شكل احتجاجي للجماهير بساحة المسيرة، ومنع رفع أي راية أو لافتة تدعو للتجمهر .

ويحتل رجاء بني ملال المركز الأخير في ترتيب البطولة الاحترافية بنقطة وحيدة، من 10 مقابلات، ليحقق بذلك أسوء انطلاقة في تاريخ النادي، الذي لم ينتصر لحد الساعة.