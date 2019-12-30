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العثورعلى أطنان من المخدرات داخل حاوية بميناء طنجة المتوسط

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أيوب الخياطي 0 تبليغ

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عثرت عناصر الجمارك، قبل قليل، بميناء طنجة المتوسط على كمية قدرت ما بين 8 إلى 15 طن من المخدرات، داخل حاوية إحدى الشاحنات المتوجهة إلى بلجيكة.

وبحسب مصدر موثوق من داخل الميناء، فإن عناصر الجمارك عثرت على هذه الكمية داخل إحدى الحاويات.

وما زالت المصالح الأمنية المختصة إلى حدود هذه اللحظة، تباشر تحرياتها في الموضوع لمعرفة ظروف وملابسات عملية تهريب هذه الكمية الكبيرة من المخدرات، وتحديد هوية المشتبه في تورطهم في هذه العملية.

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