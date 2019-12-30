صحيفة إسبانية: “ريال مدريد زيدان يفاوض مهاجم المغرب”

لا تمر أي فترة من فترات انتقالات اللاعبين، سواء الشتوية منها أو الصيفية، حتى يثار فيها من جديد اسم اللاعب المغربي حكيم وياش، نجم فريق أجاكس أمستردام الهولندي، واقترابه من كبار القارة العجوز.

هذه المرة، صحيفة ” elgoldigital” الإسبانية، التي أكدت دخول زين الدين زيدان، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني، في مفاوضات مع اللاعب المغربي من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب نفس الصحيفة، فإن النادي الملكي يضع اسم اللاعب المغربي ضمن أبرز خياراته من أجل تعويض الرحيل المرتقب لغاريث بايل، الصيف المقبل، وكذا بسبب تراجع مستوى لاعبي خط وسطه، بالإضافة إلى احتمال رحيل الكرواتي لوكا مودريتش.

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الصحيفة، التي عنوت مقالها بـ ” ريال مدريد زيدان يفاوص مهاجم المغرب”، استعرضت أبرز أرقام اللاعب المغربي المتميزة في الموسمين الأخيرين، سواء في الدوري الهولندي المحلي أو في منافسات عصبة الأبطال الأروبية، مشددة على أنه يسيل لعاب كبار الأندية الأروبية وليس فقط الريال.

وكان زياش، قد صرح في وقت سابق، بأنه يرغب في الاستمرار مع الأجاكس، إلى غاية نهاية الصيف الماضي، مستبعد فكرة اللعب مع فريق آخر هذا الموسم.

جدير ذكره، أن قيمة لاعب “أسود الأطلس” المالية محددة في 35 مليون يورو.