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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الكهرباء اليمنية تصدر تنبيه هام بشأن ترشيد الإستهلاك والان مع التفاصيل
الإثنين 30 ديسمبر 2019
أصدرت وزارة الكهرباء اليمنية والطاقة في عدن، تنبيه هام عبر مكتبها الإعلامي بشأن التعديات على الشبكة والاسراف في استخدام الطاقة والدعوة الى الترشيد في الانارة.
وقالت الوزارة في تنبيهها "أن الشبكة تعاني من مشاكل عديدة أهمها اصابة دوائر النقل الرئيسية والتعديات المستمرة على شبكة التوزيع" .. مشيرة إلى أنها سجلت عدسات المؤسسة مخالفات صريحة من قبل بعض المواطنين الذين يقومون بتشغيل الإنارة الخارجية في وضح النهار بالإضافة إلى تشغيل كم هائل من المصابيح داخل المحال التجارية والمنازل وانارة الشوارع مما يثقل كاهل الشبكة الكهربائية .
وناشدت المؤسسة كافة المؤسسات و المحال التجارية بعدم ترك الإنارة الخارجية تشتغل في وضح النهار واستخدام الإنارة الضرورية فقط والابتعاد عن المبالغة في تشغيل مئات المصابيح في محل واحد ، فتشغيلك للأدوات الكهربائية الزائدة عن الحاجة تعني أخذ نصيب شخص آخر ربما هو بحاجة ماسة إلى الكهرباء .
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