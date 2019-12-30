- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الإنتقالي تقف في إجتماعها الدوري أمام الحادث الإجرامي الذي شهدته الضالع والان مع التفاصيل
الإثنين 30 ديسمبر 2019
وقفت الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي اليوم الإثنين، اجتماعها الدوري في مقرها بالعاصمة عدن، برئاسة فضل محمد الجعدي مساعد الأمين العام، أمام الحادث الإجرامي الذي استهدف العرض العسكري في ميدان الصمود في مدينة الضالع، بمناسبة تخرج دفعة جديدة من رجال الأمن، وراح ضحيته عدد ثلة من خيرة الشباب والأطفال الأبرياء،
وأدان الاجتماع العمل ذلك الإرهابي، محملاً مليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة باستهداف المدنيين، ومطالباً قيادة التحالف العربي العمل على وقف الاعتداءات التي تستهدف عمدا الأبرياء والمدن الآمنة.
وناقش الاجتماع التقرير المُقدم من قبل الدائرة السياسية حول المشهد السياسي العام، واستمع أيضاً إلى التقريربن المقدمين من الدائرتين الإدارية والمالية، والبحوث والدراسات، حول نشاط عملهما خلال الفصل الثالث "يوليو - سبتمبر 2019م" .
وكان الاجتماع قد بُدأ الاجتماع باستعراض المحضر السابق وإقراره، وتقارير الإنجاز الأسبوعي لمهام عمل الدوائر، والترتيبات المتعلقة بأهم الأنشطة للأسبوع القادم.
كانت هذه تفاصيل خبر أمانة الإنتقالي تقف في إجتماعها الدوري أمام الحادث الإجرامي الذي شهدته الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.