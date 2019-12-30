شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد حالة الطوارئ في تونس والان نبدء بالتفاصيل

قرّر الرئيس التونسي قيس سعيّد تمديد حالة الطوارئ في كامل الأراضي التونسية لمدة شهر واحد ابتداء من الأول من يناير 2020. يُذكر أن التمديد في حالة الطوارئ بقي متواصلا منذ 24 نوفمبر 2015 بكامل الأراضي التونسية على إثر العملية الإرهابية التي فُجّرت خلالها حافلة للأمن الرئاسي بالعاصمة، وقُتل فيها 13 أمنياً، وأصيب فيها 16 آخرين.

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