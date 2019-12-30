همام طارق يحسم موقفه من الاستمرار مع الاسماعيلي المصري

وقال طارق في مقطع فيديو، "لا توجد أي مشكلة بيني وبين مجلس إدارة الاسماعيلي، عكس ما تردد على لسان أحد الصحفيين عقب مباراة الاتحاد السكندري في البطولة العربية".

واضاف "أنا من عشاق الدراويش وجماهيره، بالفعل لدي بعض العروض على طاولة مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، عقدي مستمر مع الفريق لمدة موسمين، وأحترم أي قرار إداري وأوافق عليه وأنا سعيد للغاية هنا".

