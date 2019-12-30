همام طارق يحسم موقفه من الاستمرار مع الاسماعيلي المصري

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2019-12-30 | 14:25
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وقال طارق في مقطع فيديو، "لا توجد أي مشكلة بيني وبين مجلس إدارة الاسماعيلي، عكس ما تردد على لسان أحد الصحفيين عقب مباراة الاتحاد السكندري في البطولة العربية".
واضاف "أنا من عشاق الدراويش وجماهيره، بالفعل لدي بعض العروض على طاولة مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، عقدي مستمر مع الفريق لمدة موسمين، وأحترم أي قرار إداري وأوافق عليه وأنا سعيد للغاية هنا".
يعتبر الدولي العراقي هُمام طارق أبرز لاعبي الإسماعيلى هذا الموسم، وأحد أكثر المحترفين لفتًا للأنظار في الدوري المصري هذا الموسم إلى جانب مساهمته بشكل مباشر وفعال في تأهل الدراويش إلى ربع نهائي البطولة العربية.
واضاف "أنا من عشاق الدراويش وجماهيره، بالفعل لدي بعض العروض على طاولة مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، عقدي مستمر مع الفريق لمدة موسمين، وأحترم أي قرار إداري وأوافق عليه وأنا سعيد للغاية هنا".
يعتبر الدولي العراقي هُمام طارق أبرز لاعبي الإسماعيلى هذا الموسم، وأحد أكثر المحترفين لفتًا للأنظار في الدوري المصري هذا الموسم إلى جانب مساهمته بشكل مباشر وفعال في تأهل الدراويش إلى ربع نهائي البطولة العربية.
المحرر: محمد خليل
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