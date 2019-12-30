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همام طارق يحسم موقفه من الاستمرار مع الاسماعيلي المصري

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2019-12-30 | 14:25

همام طارق يحسم موقفه من الاستمرار مع الاسماعيلي المصري

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حسم لاعب المنتخب الوطني ونادي الاسماعيلي المصري، موقفه من الاستمرار مع "الدراويش" او الانتقال في "الميركاتو الشتوي" المقبل.
وقال طارق في مقطع فيديو، "لا توجد أي مشكلة بيني وبين مجلس إدارة الاسماعيلي، عكس ما تردد على لسان أحد الصحفيين عقب مباراة الاتحاد السكندري في البطولة العربية".

واضاف "أنا من عشاق الدراويش وجماهيره، بالفعل لدي بعض العروض على طاولة مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، عقدي مستمر مع الفريق لمدة موسمين، وأحترم أي قرار إداري وأوافق عليه وأنا سعيد للغاية هنا".


يعتبر الدولي العراقي هُمام طارق أبرز لاعبي الإسماعيلى هذا الموسم، وأحد أكثر المحترفين لفتًا للأنظار في هذا الموسم إلى جانب مساهمته بشكل مباشر وفعال في تأهل الدراويش إلى ربع نهائي البطولة العربية.

 


محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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