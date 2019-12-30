الإمارات: انتخابات الرئاسة الأفغانية خطوة مهمة للاستقرار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحبت الإمارات، الإثنين، بإعلان النتائج الأولية في انتخابات الرئاسة الأفغانية، مشيرة إلى أنها خطوة مهمة نحو استقرار البلاد.



وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان: إن دولة الإمارات تدعم الانتخابات في أفغانستان، وترى أنها خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار السياسي في البلاد".

وعبرت الوزارة عن أمنياتها بأن يسهم ذلك في تعزيز المؤسسات الدستورية في أفغانستان وتحقيق الازدهار والتقدم في ربوعه، وأن يعم السلام والرخاء الشعب الأفغاني الصديق.

وأظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية بأفغانستان، فوز أشرف غني بولاية جديدة.

وفاز غني بـ50,64% من الأصوات في الانتخابات التي جرت في سبتمبر/أيلول الماضي، فيما حصل منافسه عبدالله عبدالله على 39,52%، حسب ما أعلنت الهيئة العامة المستقلة للانتخابات.