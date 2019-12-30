"الجمهوري التركي" يرفض إرسال قوات إلى ليبيا

رفض حزب الشعب الجمهوري التركي، الإثنين، مشروع قانون قدمته الحكومة إرسال قوات إلى ليبيا.

وفي يوليو/تموز الماضي، دعا كيليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، الرئيس التركي رجب أردوغان إلى طرد الإخوان من البلاد.

وأضاف متسائلاً: "لماذا نحن في ليبيا؟ لماذا انخرطنا في سوريا؟ يجب على الحكومة أن تأخذ دروساً مما حدث في سوريا"، حسب ما أفادت صحيفة "حريت" التركية.

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وقال كيليتشدار "إذا أرادت تركيا ألا تخسر في السياسية الخارجية، وأرادت أن تكسب، أولا لا بد أن يتخلى أردوغان عن جماعة الإخوان"، مؤكداً أن انتماء أردوغان للجماعة يجعل تركيا تخسر كثيراً.

وكانت تركيا قد وقّعت مع حكومة الوفاق فايز السراج أواخر الشهر الماضي، اتفاقاً أمنياً وعسكرياً موسعاً، كما وقّع الطرفان على نحو منفصل مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية.

وصادق البرلمان التركي في جلسة طارئة، منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري، على الاتفاق العسكري بين أنقرة والسراج.

وحظي الاتفاق المثير للجدل بدعم حزبي العدالة والتنمية التركي الحاكم والحركة القومية المتحالف معه، بينما رفضته أحزاب: الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، والشعوب الديمقراطية الكردي، والخير القومي المحافظ.

وقوبل بتنديد من نواب أوروبيون، مؤكدين أنه يخالف القرارات والمواثيق الدولية، خاصة أن حكومة السراج لم تنل ثقة البرلمان الليبي.