دعوة عاجلة من الملك سلمان لكل السعوديين

دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس المقبل، فى جميع أنحاء المملكة السعودية.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن الديوان الملكي أصدر بياناً اليوم الإثنين جاء فيه "تأسياً بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى إقامة صلاة الاستسقاء فى جميع أنحاء المملكة يوم الخميس القادم الموافق 7 من شهر جمادى الأولى 1440 هجرية، حسب تقويم أم القرى، فعلى الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم، لعل الله أن يفرج عنا وييسر لنا ما نرجو".

وأضاف بيان الديوان الملكي: "ينبغى على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملاً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهاراً للافتقار إلى الله جل وعلا، مع الإلحاح فى الدعاء، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه".